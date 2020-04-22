كربلاء تضع خطة صحية جديدة لتطويق فايروس كورونا

2020/04/22 | 21:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن مدير عام دائرة صحة كربلاء صباح الموسوي ، مساء الاربعاء،عن ” انتقال المؤسسة الصحية في المحافظة الى خطة جديدة لتطويق فيروس كورونا والحد من انتشاره ” .وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الخطة بدأ العمل بها منذ أكثر من عشرين […]

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