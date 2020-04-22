ذي قار تسجل إصابة طفل رضيع بكورونا

2020/04/22 | 21:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا من ضمنها طفل رضيع يبلغ من العمر 50 يوما .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” خمس حالات مصابة بكورونا لعائلة تسكن مدينة الناصرية قادمة من جمهورية مصر ، […]

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