استكمال الاستعدادات لحصاد القمح في خانقين وكلار

2020/04/22 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة خانقين يوم الأربعاء انتهاء الاستعدادات لحصاد 376 دونما من القمح في خانقين ونواحي ميدان وقوره تو التابعة لقضاء كلار، مرجحا وصول الانتاج الى 100 الف طن هذا العام.

وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله لشفق نيوز ان "حملة الحصاد هذا العام ستبدأ باشراف شعبة زراعة خانقين ومديرية الزراعة التابعة للاقليم على ان تسوق محاصيل مركز خانقين الى سايلوات بعقوبة وفق الخطة الزراعية المقررة، فيما ترسل محاصيل نواحي ميدان وقوره ت والى سايلو قضاء كلاء التابعة لمحافظى السليمانية".

ورجح عبدالله انتاج القمح للموسم الحالي في مركز خانقين 40 الف طن، والكميات المقرر استلامها من قبل سايلو بعقوبة 30 الف طن وفق الخطة الزراعية، فيما توقع انتاج 50 الف طن في ناحية قوره تو و25 الف طن في ناحية ميدان التابعتين لقضاء كلار.

وفي السياق ذاته، اعلن مدير زراعة ديالى حسين خضير عباس العزاوي عن استكمال الاستعدادات لبدء عمليات حصاد محصولي الحنطة والشعير للموسم الشتوي ٢٠١٩-٢٠٢٠ في المحافظة .

وذكر العزاوي في بيان صحفي ورد لشفق نيوز ان مديرية الزراعة اكملت كافة الاستعدادات بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع ديالى لاستلام محصول الحنطة في المنافذ التسويقة لكل من بعقوبة وخان بني سعد وبلدروز الذي انشأ حديثا .

واضاف" ان المساحة المتوقع حصادها ضمن خطة محافظتنا تبلغ ( 637847 ) دونم لمحصول الحنطة والكمية المتوقع تسويقها ( 402092 ) طن فيما بلغت المساحات المزروعة بمحصول الشعير ( 58347 ) دونم والكميات المتوقع تسويقها (26238 ) طن ".

يذكر ان وزارة الزراعة اعلنت عن استعدادها لحصاد ١٣ مليون دونم في عموم العراق واستنفرت جميع الياتها لانجاح عمليات الحصاد .

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