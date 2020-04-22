عودة 157 عراقياً من روسيا

2020/04/22 | 22:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة النقل، إعادة 315 عالقاً في روسيا بعد وصول 157 عراقياً قادماً من موسكو.

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