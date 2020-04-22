منظمة الصحة: كورونا سيستمر طويلاً.. وهدفه أغلب البشر

2020/04/22 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس، الأربعاء، أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن غالبية سكان العالم هم عرضة للإصابة بكوفيد-19.وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو “لا يخطئن أحد: أمامنا طريق طويل.هذا الفيروس سيكون طويلًا .تحذير من […]

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