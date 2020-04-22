ترمب: سندمر أي زوارق إيرانية تتحرش بسفننا

2020/04/22 | 22:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….بعد حادثة زوارق الحرس الإيراني واستفزازه لسفينة أميركية في بحر الخليج العربي، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أنه أمر البحرية الأميركية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأميركية.يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري إطلاق قمر صناعي عسكري، ضمن ما وصفه الخبراء ببرنامج فضائي سري.وفي حين لم يتم […]

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