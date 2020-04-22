2020/04/22 | 22:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن القبض على 29557 مخالفاً لإجراءات الحظر منذ 17 آذار وحتى اليوم.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تستمر قواتنا الامنية في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل بغداد، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٢ نيسان من القاء القبض على ٢٩٥٥٧ مخالفاً لإجراءات الحظر، […]

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