ديالى تنضم الى قافلة المحافظات

2020/04/22 | 22:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، مساء اليوم الاربعاء، عن شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا المتبقي ومغادرته ردهة العزل الصحي، لتصبح ‏المحافظة خالية من الوباء.وبعد نشر الخبر على صفحته في موقع "فيسبوك" توالت الردود الايجابية من قبل ابناء المحافظة بهذا الانجاز الطبي.واشاد المعلقون بدور ‏الملاكات الطبية في اعلان محافظة ديالى "بيضاء" وخالية من الإصابات بكورونا، لتنضم الى بقية المحافظات التي اعلنت في الايام الماضية ‏انتصارها على الوباء بعدم تسجيل أي إصابة، ومنها السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة وواسط وكربلاء والأنبار ونينوى.

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