رحلة الأسعار

2020/04/22 | 22:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةانخفض مؤشر غرب تكساس الوسيط، وهو المقياس الرئيسي لأسعار النفط الخام الأميركية، إلى المنطقة السلبية، للمرة الأولى في التاريخ عند 37.63 دولارا للبرميل، إن انهيار أسعار النفط يترك أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم تواجه مسار انتعاش مجهول للتنقل. وأكد "فوربس" أن دولا مثل الكويت والسعودية والإمارات تعتمد على ارتفاع أسعار النفط للانفاق الحكومي والبرامج الاجتماعية، كما تواجه العراق وإيران وفنزويلا التهديد الإضافي باحتمال حدوث اضطرابات اجتماعية إذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.في إفريقيا، أوقف الوباء قصة نيجيريا الاقتصاد الأسرع نمواً في إفريقيا، وفي أميركا الشمالية، يبدو أن الولايات المتحدة وكندا على استعداد للتغلب على العاصفة ولكن طريق التعافي سيكون مؤلما.وقال مايكل جارفي، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية للنفط والغاز في أدور كابيتال إن "العودة إلى الأسعار المستدامة تتطلب انتعاش الاقتصاد العالمي وكذلك الإنتاج المنضبط من قبل أوبك والمنتجين الرئيسيين الآخرين".وأضاف "كلما بقيت الأسعار أطول عند هذه المستويات القصوى، أصبحت العمليات أكثر جوعا من رأس المال، ما قلل من الطاقة الإنتاجية، نحن في بداية فترة ستكون صعبة على الصناعة".وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على النفط سيظل سلبيًا على الأقل حتى النصف الثاني من عام 2020.وفي الأسابيع المقبلة، يتوقع المحللون اتخاذ تدابير طارئة إضافية من دول مجموعة العشرين وأوبك، حيث فشلت الجهود في الأسبوعين السابقين.ويهدد السعر التاريخي، الذي لا نهاية له في الأفق، استقرار صناعة النفط بأكملها، وتوجيهًا حاسمًا في الاقتصاد العالمي المنهك، ولاعبًا رئيسيًا في أي جهد للتعافي.ثلاثي الخليجوفقًا لأبحاث شركة "أكيويتي" للنفط والغاز، فإن معدلات البطالة في جميع أنحاء الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر قد ترتفع بسبب الوباء، لكن صناديق الثروة السيادية في البلدان توفر وسادة قصيرة الأجل.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتقلص اقتصادات المنطقة هذا العام.وقال مدير صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، ان "نقاط الضعف عالية في دول معينة، خاصة تلك التي بها مستويات عالية من البطالة ونمو منخفض".نفط السعوديةتمثل صناعة النفط في المملكة العربية السعودية 70% من عائدات التصدير ونصف الناتج المحلي الإجمالي.وبحسب تحليل مستقل من أبحاث «أكيويتي»، يمتلك السعوديون ما يقرب من 500 مليار دولار في صندوق الثروة السيادية لديهم للسيطرة على أسعار النفط المنخفضة لبعض الوقت.ومن المرجح أن تقوم الحكومة السعودية بخفض النفقات الرأسمالية وتأجيل البرامج الرئيسية، ومع وجود أكثر من مليون شخص يعملون في صناعة النفط، سيتعين على الحكومة زيادة الإنفاق من صندوق الثروة السيادية، نظرًا لاعتماد السكان على البرامج الاجتماعية.عائدات النفط العراقييعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك، وتوظف الحكومة العراقية حاليا ما يقرب من 8% من سكان البلاد، مع 90% من الإنفاق الحكومي يأتي من عائدات النفط العراقي.وعلى غرار إيران، أغلق الوباء بشكل فعال اقتصاد القطاع الخاص العراقي منذ اذار الماضي.ولا يمتلك العراق صناديق ثروة سيادية مثل العديد من نظرائه في الشرق الأوسط، والخدمات العامة الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والشرطة، من بين أمور أخرى غير موجودة، وإذا استمر النفط في الانخفاض، فقد يشهد العراق المزيد من الاضطرابات الاجتماعية حتى بعد انتهاء الجائحة. الولايات المتحدة وكندا لا يزال من غير الواضح عدد الوظائف في قطاع النفط والغاز البالغ عددها 10 ملايين وظيفة في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من 6% من إجمالي العمالة، التي ستختفي بسبب انخفاض الأسعار، وبالنسبة للولايات المتحدة وكندا، تؤثر وظائف.

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