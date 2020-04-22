2020/04/22 | 22:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت #منظمة_الصحة_العالمية أن معظم سكان العالم سيكونون عرضة للاصابة بفيروس #كورونا المستجد.وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، “تيدروس أدهانوم غيبريسوس” إن «غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من إجراءات التصدي للفيروس المستجد».وفي…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية: «فيروس كورونا سيبقى معنا لفترة طويلة») نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية: «فيروس كورونا سيبقى معنا لفترة طويلة») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).