عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة لمخالفات حظر التجوال

2020/04/22 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن حصيلة جديدة لمخالفي حظر التجوال.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تستمر قواتنا الامنية في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل بغداد، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٢ نيسان من القاء القبض على ٢٩٥٥٧ مخالفاً لإجراءات الحظر، فيما حجزت ١٥٨٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة، وبلغ عدد الغرامات ٦٦٥٨٠ غرامة، كما سهلت دخول ٣٦٩٠١".وجددت القيادة "دعوتها لمواطني العاصمة للالتزام التام باجراءات الحظر الوقائي والابتعاد عن التجمعات وعدم خرق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة ".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، اصابة احد منتسبيها في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية في ساحة الخلاني تعرضت الى أعمال عنفية أدت الى إصابة منتسب".

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بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الأربعاء، بتشكيل خلية ازمة في محافظة ذي قار، من 4 اعضاء بينهم المحافظ وكالة، أبو ذر فليح العمر، وقائد الشرطة، ناصر لطيف الاسدي.

وجاء في كتاب صادر عن عبد المهدي، أنه "بسبب الأو

بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاربعاء، بسقوط صاروخ كاتيوشا قرب معمل تابع لشقيق المحافظ، اباذر العمر.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم، قرب معمل غاز تابع لشقيق محافظ

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