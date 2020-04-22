مصدر: الكاظمي يبدأ اجتماعاً مع 7 قيادات شيعية لمناقشة ملف الكابينة الوزارية

2020/04/22 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر سياسي، مساء اليوم الاربعاء، بأن المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي بدأ اجتماعاً مع 7 قيادات من المكون الشيعي لمناقشة ملف الكابينة الوزارية المرتقبة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بدأ قبل قليل اجتماعا مع القيادات الشيعية السبعة بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس كتلة صادقون عدنان فيحان، ونصار الربيعي رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري".

وأضاف المصدر، أن "اجتماع القيادات الشيعية يشهد غياب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم"، مبيناً أن "الاجتماع يأتي لمناقشة موضوع الكابينة الوزارية وحل الخلافات العالقة بشأنها".

وكشف مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن معلومات جديدة تخص الكابينة الوزارية الخاصة برئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "الكابينة الوزارية الخاصة بحكومة الكاظمي، ستعرض على الكتل السياسية، في اجتماع سيعقد مساء اليوم".

واشار ان "الكتل المجتمعة اليوم ستناقش الكابينة الوزارية التي سيقدمها الكاظمي الى البرلمان في الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومته".

وكان رئيس الجمهورية قد كلف (9 نيسان 2020)، الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديد، بدلاً عن عدنان الزرفي، رئيس كتلة النصر في البرلمان الذي لم يستطع تشكيل الحكومة، واعتذر عن إتمام المهمة.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة، أن المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، يواصل مشاوراته ومباحثاته، مع القوى الشيعية والسنية، من أجل الاسراع بتقديم البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، لعرضها على أعضاء مجلس النواب.

وغرّد الكاظمي، في وقت سابق عبر منصة تويتر قائلاً: "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في اجواء ودية..



نحاول تجاوز المعوقات على اساس الحوار الايجابي، نريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها، يواجه الازمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

في غضون ذلك، وصل وفد الكتل الكردستانية، أول أمس الأحد إلى بغداد، لبحث تشكيل الحكومة الاتحادية، مع الكاظمي، والقوى السياسية الشيعية والسنية.

وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أردلان نور الدين، أن الوفد الكردي يحمل ورقة تفاوضية تتضمن مطالب القوى الكردستانية، ابرزها حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، رواتب الموظفين والبيشمركة، والمادة 140 من الدستور.

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كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاربعاء، عن معلومات جديدة تخص الكابينة الوزارية الخاصة برئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "الكابينة الوزارية الخاصة بحكومة الكاظمي، ستعرض على الكتل السياسية،

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