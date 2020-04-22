2020/04/22 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….سجلت إيطاليا 437 وفاة إضافية بوباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 25085 حالة، وفق حصيلة نشرت، الأربعاء.في المقابل، تراجع عدد المصابين بالمرض لليوم الثالث على التوالي ليبلغ 107699 مصابا، أي بانخفاض بعشر حالات خلال 24 ساعة. ترمب: سندمر أي زوارق إيرانية تتحرش بسفنناأميركا أما بريطانيا فقد أحصت، الأربعاء، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 25 ألف وفاة بإيطاليا.. والذروة في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 25 ألف وفاة بإيطاليا.. والذروة في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).