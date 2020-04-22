ديالى تعلن رسميا خلوها من اي اصابات مؤكدة بفيروس كورونا

2020/04/22 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت حكومة ديالى المحلية، الاربعاء، عن خلو المحافظة رسميا من اي اصابات مؤكدة بفيروس كورونا لاول مرة منذ شهرين.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية باسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “اخر حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مركز الحجر الرئيسي ببعقوبة تماثلت للشفاء وبذلك نعلن رسميا خلو ديالى من اي اصابات […]

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