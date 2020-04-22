بعد واقعة “كلاشنكوف أبو الاحمر”،،عمليات بغداد:عنف ضدنا في الخلاني والمتظاهرون يردون بمسيرات “وردة وعلم مو دم”

2020/04/22 | 22:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، ان منتسباً امنياً اصيب بجروح بعد اصابته اثناء اشباكات مع متظاهرين في ساحة الخلاني قرب جسر السنك.وقالت قيادة العمليات في بيان مقتضب ان قواتها مستمرة بواجباتها في حماية المتظاهرين.وتأتي هذه المستجدات بعد اقل من 24 ساعة، على يوم دموي بهجوم لمجهولين، من بينهم مسلح […]

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