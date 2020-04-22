2020/04/22 | 22:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب عادل عبد المهدي يصدر توضيحا بشان قيام مدير مكتبه بمنح قطع اراضي لصالح كتائب حزب الله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/22 | 22:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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