محافظتان عراقيتان تعلنان خلوهما من كورونا

2020/04/22 | 22:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظتا ديالى وصلاح الدين يوم الأربعاء خلوهما بالكامل من إصابات فيروس كورونا بعد تماثل مصابين في المحافظتين ومغادرتهما ردهات الحجر الصحي.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لشفق نيوز ان "آخر اصابة في المحافظة غادرت ردهة الحجر الصحي بعد تماثل المريض للشفاء وهو رجل في عقده الخمسيني".

وأضاف ان "ديالى سجلت 18 اصابة 15 منها تماثلت للشفاء فيما تم تسجيل 3 وفيات"، مشيرا الى "استمرار عمليات الفحص المستمر والاجراءات الصحية الوقائية في عموم المحافظة بالتنسيق بين دائرة الصحة والدوائر المعنية في المحافظة".

وفي صلاح الدين، أعلن مصدر طبي في مستشفى بلد جنوبي المحافظة مغادرة المصاب الوحيد بفيروس كورونا لردهة العزل الصحي بعد شفائه التام، مبينا ان المصاب منتسب امني من مدينة الصدر ببغداد، تم حجره 15 يوما لاكتساب الشفاء التام.

من جانبه اكد مدير اعلام محافظة صلاح الدين جمال الدليمي في حديث لشفق نيوز ان "المحافظة خالية تماما من أي اصابات بكورونا، ما دفع الحكومة المحلية وخلية الازمة الى رفع الحظر الجزئي مع بقاء اغلاق مداخل المحافظة مع المحافظات الاخرى كاجراءات احترازية".

واشاد الدليمي بالتزام الاهالي باجراءات الحظر والخطط التي نفذتها خلية الازمة في صلاح الدين لاحتواء خطر جائحة كورونا.

ولم تسجل محافظة صلاح الدين أي اصابات بكورونا باستثناء "المنتسب الامني" في قضاء بلد 70 كم جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

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