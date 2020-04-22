2020/04/22 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تثق أن الحكومة الصينية لم تعلن عن فيروس كورونا في الوقت المناسب.وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي من واشنطن، الأربعاء، إن “الصين أخفت معلومات عن كورونا عن منظمة الصحة العالمية”.كما أضاف: “حتى الآن الصين لم تبلغ دول العالم تفاصيل كافية عن نشوء وانتشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: الصين لا تزال تخفي تفاصيل تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: الصين لا تزال تخفي تفاصيل تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).