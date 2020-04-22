صحة البصرة تعلن استخدام الكشف السريع عن كورونا في شط العرب

2020/04/22 | 22:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت دائرة صحة البصرة، الاربعاء، عن مباشرتها بفحص الملامسين بواسطة الرابد تيست ( الفحص السريع ) للكشف عن الإصابة بفايروس كورونا، وذلك بعد ان تم غلق القضاء بقرار من قبل خلية الازمة بالمحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقته /المعلومة/، ان ” فرقة الاستجابة السريعة في قطاع شط العرب للرعاية الصحية الأولية باشرت بفحص […]

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