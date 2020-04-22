مسؤول بالصحة يحذر: لا نشعر بالاطمئنان ابداً

2020/04/22 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي، الأربعاء، أن وباء فيروس كورونا يترصد في كل مكان، مشيرا الى أن مسؤولي القطاع الصحي لا يشعرون بالاطمئنان أبدا، فيما حذر من “التساهل والتراخي” في مواجهة الوباء.وقال الفلاحي في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “العراق اتخذ اجراءات غير مسبوقة منذ بداية الوباء كإغلاق الحدود والسفر والحظر للحد من […]

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