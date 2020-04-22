ترمب: سنضيف 75 مليون برميل نفطي للمخزون الاستراتيجي

2020/04/22 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أفاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن بلاده تدرس إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي.وبشأن الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأميركي، قال ترمب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة فيروس كورونا، إن تراجع أسعار النفط الأميركي أمر عابر بسبب الوضع العالمي.وتدهور سعر العقود الآجلة لبرميل النفط […]

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