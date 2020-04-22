ميليشيا عراقية تضع يدها على أرض استراتيجية في بغداد

2020/04/22 | 22:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تغيير النظام في #العراق عام 2003، ونتيجة للفوضى وللتغيرات الجديدة في المشهد العراقي، استولت العديد من الأحزاب السياسية والميليشيات المسلّحة على أراضي وقصور ومناطق حكومية بالكامل.صار لكل حزب وفصيل مسلح أرضً أو قصرٌ…

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