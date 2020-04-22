شاهد: جنازة بريطانية مهيبة لطبيب عربي توفي بفايروس كورونا

2020/04/22 | 22:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعية، اليوم الاربعاء، مقطعاً انتشر بأتساع لجنازة طبيب ليبي توفي متأثراً بأصاباته بفايروس كورونا.وتلقت جنازة الطبيب الليبي الصادق الهوش، التصفيق والتحية من قبل زملائه من المستشفى التي انطلق منها الموكب.

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