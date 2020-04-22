بمناسبة الأول من ايار عيد العمال العالمي .. ياعمال العراق ويا عمال العالم اتحدوا - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/04/22 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي واحتفال طبقتنا العاملة به , نتساءل : هل تعي الطبقة العاملة العراقية ذاتها كطبقة اجتماعية متميزة في سياق مجتمعها وعصرها ؟وهل الطبقة العاملة واعية ومؤثرة في توجيه الحركة الاجتماعية العراقية نحو مستقبل افضل لها وللمجتمع عامة ؟وهل ان الطبقة العاملة العراقية في سعيها لصيانة مستقبلها انما تصوغ المجتمع كله كذلك؟ على اعتبار ان الطبقة العاملة هي الطبقة الأساس ......





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