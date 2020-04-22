لا إصابات بكورونا في كوردستان اليوم الخامس على التوالي

2020/04/22 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضي، وذلك لليوم الخامس على التوالي.وقال بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة)… اليوم أن عدد الاشخاص الذين كانوا في الحجر الصحي (8410) شخصا بقي منهم الان (1491) في (32) مكانا منهم (417) في اربيل و(219) في السليمانية […]

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