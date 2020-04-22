المعهد الصحي الايطالي: العيون قد تكون مدخلا ومخرجا لفيروس كورونا المستجد

2020/04/22 | 22:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال مسؤول صحي إيطالي، اليوم الأربعاء، إنه ثبت بطريقة أو بأخرى، أن من الممكن لفيروس كورونا المستجد أن يدخل الجسم ويخرج منه عن طريق العينين.وجاء ذلك على لسان مدير قسم الأمراض المعدية في المعهد الإيطالي العالي للصحة (ISS) جوفاني ريتسا، تعليقا على الدراسة الجديدة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما، التي تمكنت […]

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