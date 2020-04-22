اسماء الكابينة الوزارية للرئيس المكلف مصطفى الكاظمي

2020/04/22 | 23:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “العهد نيوز” قائمة مسربة تتضمن اسماء الكابينة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.وادناه الاسماء: ⭕️مصادر تكشف عن اسماء كابينة الكاظمي غير النهائية : وزارة المالية : فؤاد حسينوزارة النفط : جبار اللعيبيوزارة الخارجية : حارث حسنوزارة التعليم العالي : ابراهيم بحر العلوموزارة الزراعة : محمد شياع السودانيوزارة الصحة : جعفر علاويوزارة الكهرباء […]

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