2020/04/22 | 23:06 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء تعافي 4 مصابين آخرين من فيروس كورونا في المحافظة.
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وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في بيان ورد لشفق نيوز، إن أربعة مصابين آخرين تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفى إلى منازلهم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تعلن شفاء 4 مصابين آخرين من كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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