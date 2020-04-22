السليمانية تعلن شفاء 4 مصابين آخرين من كورونا

2020/04/22 | 23:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء تعافي 4 مصابين آخرين من فيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في بيان ورد لشفق نيوز، إن أربعة مصابين آخرين تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفى إلى منازلهم.

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