عبد المهدي يحذر من استغلال «داعش» للظروف الحالية

2020/04/22 | 23:08 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيعقد مجلس الأمن الوطني جلسته الدورية، امس الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، وحضور وزراء المالية والداخلية والدفاع والعدل وعدد من المسؤولين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان الاجتماع «بحث آخر التطورات الأمنية وجهود القوات المسلحة في التصدي لبقايا عصابة داعش الارهابية».وأكد رئيس مجلس الوزراء، ان «العراق في وضع صحي جيد ويتقدم على العديد من دول العالم من حيث قلة عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا» مشيدا «بروح التعاون والوحدة الوطنية والإنسجام بين اجهزة الدولة والمواطنين».ودعا عبد المهدي «للحفاظ على هذه المكاسب والنتائج والعمل على بسط الأمن والاستقرار وتطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين».وأضاف، ان «العالم أصبح اليوم ساحة عمليات لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات حظر التجوال وتوقف الأنشطة الاقتصادية والأعمال، مما يدعونا للعمل على تسهيل حركة المواطنين مع الالتزام بالتوجيهات الصحية وفتح الطرق المغلقة وحماية مصالح المواطنين واعمالهم ومصادر ارزاقهم والأنشطة الاقتصادية والتجارية في عموم البلاد ، الى جانب الحذر من محاولات عصابة داعش الارهابية ووضع الخطط اللازمة لمطاردة بقاياها ومنعها من استغلال ظروف انشغال القوات المسلحة واجهزة الدولة بمكافحة جائحة كورونا».

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