السيد الحكيم يطالب بتخصيص السكن الملائم للاطباء وذوي المهن الصحية

2020/04/22 | 23:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، بتخصيص السكن الملائم ودورات التدريب والتطوير لشريحة الاطباء وذوي المهن الصحية .

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