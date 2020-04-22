كردستان تطالب بغداد بتنفيذ التزاماتها إزاء حقوق الاقليم ومستحقاته الدستورية

2020/04/22 | 23:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أكدت حكومة إقليم كردستان اليوم الأربعاء التزامها بالتفاهمات التي تم التوصل إليها أواخر عام 2019 مع وزارات النفط والمالية والتخطيط في الحكومة الاتحادية في إطار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.وقال مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان في بيان إنه “تم عقد جلسة المجلس الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني ومشاركة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام مؤتمرات الفيديو”.وأوضح البيان أن مجلس الوزراء ناقش نتائج زيارة وفد إقليم كردستان إلى بغداد للفترة من 19 – 21 من الشهر الجاري، وجرى التأكيد على أن المباحثات مع الحكومة الاتحادية ما زالت مستمرة لإرسال ما على الحكومة الاتحادية من مستحقات مالية للشهر الحالي كما في الأشهر السابقة.وشدد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة الجهود من أجل تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان، مبينا أن تأخر دفع الرواتب هو خارج إرادة حكومة الإقليم لأسباب مرتبطة بالتداعيات المالية لهبوط أسعار النفط عالمياً وبالإجراءات الاحترازية ضد تفشي كورونا، بالإضافة إلى تأخر بغداد في تمويل رواتب موظفي الإقليم.وطالبت حكومة كردستان الحكومة الاتحادية بتنفيذ التزاماتها إزاء حقوق الاقليم ومستحقاته الدستورية، مجددة استعدادها لتطبيق ما عليها من التزامات دستورية للحكومة الاتحادية.

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