2020/04/22 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، اسماء الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

اسماء الكابينة:

مرشح وزارة التخطيط/خالد بتالمرشح وزارة الخارجية/حارث حسنمرشح وزارة التعليم العالي/ ابراهيم بحر العلوم مرشح وزارة المالية/فؤاد حسين مرشح وزارة العدل/خالد شواني مرشح وزارة البلديات/ ريزان محمد مرشح وزارة الزراعة/محمد شياعمرشح وزارة النفط/هشام صالح داودمرشح وزارة الموارد المائية/جاسم محمد الأسديمرشح وزارة الكهرباء/عدنان الزرفيمرشح وزارة العمل /كاظم السهلانيمرشح وزارة الثقافة/ هاشم الشديديمرشح وزارة الداخلية/مزاحم التميميمرشح وزارة التربية/مزاحم الخياط وفلاح محمود احمد لاختيار احدهما

بغداد اليوم - بغداد

نفى مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، منح قطع اراض داخل المنطقة الخضراء الى كتائب حزب الله.

وقال المكتب في بيان، إن "بعض مواقع التواصل ووسائل الاعلام نشرت خبرا مفبركا عن قيام مدير مكتب رئيس الوزر

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر سياسي، مساء اليوم الاربعاء، بأن المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي بدأ اجتماعاً مع 7 قيادات من المكون الشيعي لمناقشة ملف الكابينة الوزارية المرتقبة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزرا

بغداد اليوم – بغداد

رأت عضو لجنة الصحة النيابية، النائب اكتفاء الحسناوي، الأربعاء 22-4-2020، أن خطر جائحة كورونا لن ينتهي في العراق، ان لم تعتمد الدولة خطوة متقدمة في هذا المجال تركز على الرصد الوبائي فيما اشارت الى ان الحكومة تأخرت في ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بغداد اليوم تنشر اسماء الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بغداد اليوم تنشر اسماء الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).