رئيس كتلة الفتح النيابية يعلق على كابينة الكاظمي الوزارية

2020/04/22 | 23:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، اليوم الاربعاء، في تغريدة له على منصة “تويتر”الى ان الكابينة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، هي مقترحة وغير مكتملة، فيما بين ان الكتل ستقيم المنهج والية الترشيح التي اعتمدها الكاظمي.وادناه صورة للتغريدة:

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