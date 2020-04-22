2020/04/22 | 23:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديوان الوقف السني، اليوم الأربعاء، أن يوم غد هو مكمل لشهر شعبان وبعد غد الجمعة اول ايام شهر رمضان.وجاء في بيان للوقف تم اعلانه خلال مؤتمر صحافي في بغداد، أنه “بالنظر لعدم ثبوت روية الهلال فإن يوم غد هو مكمل لشهر شعبان”.وأضاف البيان أن “الجمعة سيكون غرة رمضان المبارك”.وكانت دور الإفتاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني: غداً مكمل لشعبان والجمعة اول ايام رمضان) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السني: غداً مكمل لشعبان والجمعة اول ايام رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).