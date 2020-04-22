رئاسة مجلس النواب تبحث مع رؤساء وممثلي الكتل واللجان النيابية تداعيات الأزمة الإقتصادية والسبل الكفيلة لتعظيم موارد الدولة

2020/04/22 | 23:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء 2020/4/22 اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي الكتل واللجان النيابية بحضور نائبي الرئيس السيد حسن كريم الكعبي والدكتور بشير خليل الحداد، وجرى خلال الاجتماع بحث تداعيات الأزمة الإقتصادية وآثارها على البلاد، والمشاكل المالية التي نتجت عن إنخفاض أسعار النفط عالمياً بسبب جائحة فايروس كورونا، بالإضافة إلى مناقشة الملفات والقضايا

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