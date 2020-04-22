تعرف على عدد ساعات الصيام في العالم

2020/04/22 | 23:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان، نهاية الأسبوع الجاري، حيث يبدأون فيه الصيام من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، لعدد ساعات يختلف من منطقة إلى أخرى حول العالم.تتفاوت ساعات الصيام من منطقة إلى أخرى حول العالم، وهو بصورة تجعل المسلمين في منطقة بعينها يصومون ساعات أكثر من المسلمين في منطقة أخرى، إذ تصل في بعض المناطق […]

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