صور وفيديو.. إيقاد ألف شعلة واحتفالات صاخبة بهزيمة كورونا في دهوك

2020/04/22 | 23:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت في الساعة العاشرة من مساء يوم الاربعاء مراسم الاحتفال بهزيمة فيروس كورونا وخلو محافظة دهوك من الوباء بعد تعافي آخر ثلاثة مصابين مؤخرا.

وقال ههلكور قهار من دائرة الثقافة الاعلام وأحد منظمي مراسم الاحتفال، لشفق نيوز ان "المراسم تقام تكريما لجهود الكوادر الصحية والاجهزة الامنية لصدهم هجوم فايروس كورونا في المعركة التي لم تنته ضد هذا الفيروس".

وأوضح أن "المراسم تضمنت إيقاد ألف شعلة وإطلاق البالونات والالعاب النارية في مركز المدينة بعيدا عن اي تجمعات بشرية التزاما بالتوجيهات الصحية، إضافة الى ايقاد مشاعل للنيران في قمم جبال دهوك، وبث نشيد في القنوات الاعلامية يعبر عن الشكر والتقدير للقطاع الصحي والقوات الامنية للجهود التي بذلت في الحد من انتشار فيروس كورونا في دهوك".

وأشار إلى أن "هذه المراسم تجري مع استمرار فرض إجراءات حظر التجوال في دهوك رغم إعلان مديرية الصحة تماثل آخر ثلاثة مصابين للشفاء التام مع تقديم تسهيلات لحركة المرور وفتح مواقع تجارية في المحافظة".

وفي المجمل سجلت دهوك 15 إصابة بفيروس كورونا، تماثل جميعهم للشفاء، وهي أول محافظة بإقليم كوردستان والعراق تحتفل بهزيمة الفيروس.

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