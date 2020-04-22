مقتل رجل مسن على يد فصائل “الجيش الوطني” في عفرين

2020/04/22 | 23:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة تتكرر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، توفي رجل مسن في بلدة #ميدانكي بريف #عفرين متأثراً بجراحه، إثر تعرضه للضرب المبرح على يد تابعين لفصيل “السلطان مراد” الموالي لـ #تركيا.وقالت مصادر متقاطعة…

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