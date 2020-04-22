2020/04/22 | 23:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال القيادي في تحالف الفتح ، محمد الغبان، ان الكابينة المقترحة التي قدمها المكلف مصطفى الكاظمي في اجتماعه الليلة (الاربعاء ) مع الكتل السياسية ( الشيعية ) غير مكتملة .واضاف في تغريدة على حسابة بتويتر ، ان اسماء المرشحين المفترضين ستخضع للتقييم وفق المعايير والمواصفات المتفق عليها .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف العامري :كابينة الكاظمي غير مكتملة و اسماء المرشحين قيد التقييم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف العامري :كابينة الكاظمي غير مكتملة و اسماء المرشحين قيد التقييم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).