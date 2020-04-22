2020/04/22 | 23:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت ︎ادارة نادي الشرطة، اليوم الاربعاء، تطبيعية اتحاد الكرة بذكرى تأسيس نادي القوة الجوية العريق بإعادة أرشيف المسابقات المحلية.

وذكر النادي في بيان له تلقته "الغد برس"، تماشيا مع خطوات اللجنة التطبيعية الإصلاحية، "أصبح من الضرورات الملحة اليوم فتح ملف ارشيف وتاريخ الدوري العراقي".

واضاف "نقترح على الهيئة التطبيعية ، تشكيل لجنة مستقلة في خياراتها وقراراتها ، تضم عدد من الصحفيين والارشيفيين المخضرمين الذين عاصروا تلك الفترة ، تأخذ على عاتقها اعادة النظر بالأرشيف الكروي ، منذ تأسيس الاتحاد العراقي لكرة القدم في عام 1948 الى يومنا هذا".

وتابع "فليس من المنطق والمعقول ان اتحاد كرة قدم تأسس عام 1948 , يعتمد في سجلاته على مسابقات من عام 1975".

وبين الجميع يعلم ان "هناك ظلم واجحاف كبير ، وقع على اندية عريقة وكبيرة ، كالقوة الجوية والميناء ،والشرطة والجيش، من خلال حذف القاب مسابقات محلية نظمها الاتحاد المحلي منذ تأسيسه!!".

واستكمل "وهنا ندعو التطبيعية بأن تعطي الموضوع اهمية كبيرة ، فالقضية ليست قضية القاب لاندية محلية معينة ، بل لتثبيت ارث وتأريخ كروي مميز ، يفترض ان تتغنى به امام محيطنا العربي والاسيوي والدولي لا ان نطمسه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (︎ادارة الشرطة: ندعو التطبيعية الى مراجعة ارشيف مسابقة الدوري ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (︎ادارة الشرطة: ندعو التطبيعية الى مراجعة ارشيف مسابقة الدوري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).