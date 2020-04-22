السيسي يحذر من اتخاذ (إجراءات أصعب) إذا تطور فيروس كورونا

2020/04/22 | 23:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، المواطنين على الالتزام بالتعليمات التي أقرتها الحكومة والخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، متحدثا عن "إجراءات أصعب" إذا تطور الوضع.

وقال السيسي، في كلمة له بمناسبة افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة السويس، موجها حديثه للشعب: "من فضلكم انتبهوا معنا، وساعدونا أكثر فيما يتعلق بثقافة التباعد الجسدي، والتطهير، والبعد عن التجمعات بالشكل الذي نتمناه، سواء في وسائل المواصلات أو غيرها".

وأضاف "أرجو أنها (الإجراءات المتبعة) تزيد الفترة المقبلة كي لا يحدث تأثيرا كبيرا، إذا تطور الأمر سنقر إجراءات صعبة وقاسية مقارنة بالمتبع الآن".

وفي أحدث بيان صادر من وزارة الصحة والسكان، فإن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة".

وتواجه السلطات تحديا في مواجهة الفيروس في بلد يبلغ عدد سكانه مئة مليون نسمة، يعيش كثيرون منهم في مناطق ريفية على طول نهر النيل.

وتفرض مصر حظر تجول أثناء الليل منذ 24 مارس، ومددته السلطات حتى 23 أبريل.

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