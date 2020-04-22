رئيس كتلة الفتح يكشف تفاصيل الاجتماع مع الكاظمي

2020/04/22 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس كتلة الفتح محمد الغبان، اليوم الاربعاء، ان الكابينة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة الم...





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