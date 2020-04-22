بغداد اليوم تنشر اسماء كابينة حكومة الكاظمي المقترحة غير المكتملة

2020/04/22 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، اسماء الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقترحة غير المكتملة.

وقال مصدر مطلع، إن تسريبات اسماء الكابينة غير النهائية التي طرحها الكاظمي خلال الاجتماع مع 7 قيادات من المكون الشيعي هي:

مرشح وزارة التخطيط/خالد بتالمرشح وزارة الخارجية/حارث حسنمرشح وزارة التعليم العالي/ ابراهيم بحر العلوم مرشح وزارة المالية/فؤاد حسين مرشح وزارة العدل/خالد شواني مرشح وزارة البلديات/ ريزان محمد مرشح وزارة الزراعة/محمد شياعمرشح وزارة النفط/هشام صالح داودمرشح وزارة الموارد المائية/جاسم محمد الأسديمرشح وزارة الكهرباء/عدنان الزرفيمرشح وزارة العمل /كاظم السهلانيمرشح وزارة الثقافة/ هاشم الشديديمرشح وزارة الداخلية/مزاحم التميميمرشح وزارة التربية/مزاحم الخياط وفلاح محمود احمد لاختيار احدهما

وكان مصدر سياسي قد افاد، مساء اليوم الاربعاء، بأن المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً مع 7 قيادات من المكون الشيعي لمناقشة ملف الكابينة الوزارية المرتقبة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا مع القيادات الشيعية السبعة بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس كتلة صادقون عدنان فيحان، ونصار الربيعي رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري".

وأضاف المصدر، أن "اجتماع القيادات الشيعية شهد غياب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم"، مبيناً أن "الاجتماع يأتي لمناقشة موضوع الكابينة الوزارية وحل الخلافات العالقة بشأنها".

وكان رئيس الجمهورية قد كلف (9 نيسان 2020)، الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديد، بدلاً عن عدنان الزرفي، رئيس كتلة النصر في البرلمان الذي لم يستطع تشكيل الحكومة، واعتذر عن إتمام المهمة.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة، أن المكلف برئاسة الوزراء، مصطفى الكاظمي، يواصل مشاوراته ومباحثاته، مع القوى الشيعية والسنية، من أجل الاسراع بتقديم البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، لعرضها على أعضاء مجلس النواب.

وغرّد الكاظمي، في وقت سابق عبر منصة تويتر قائلاً: "المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في اجواء ودية..



نحاول تجاوز المعوقات على اساس الحوار الايجابي، نريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها، يواجه الازمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس".

في غضون ذلك، وصل وفد الكتل الكردستانية، أول أمس الأحد إلى بغداد، لبحث تشكيل الحكومة الاتحادية، مع الكاظمي، والقوى السياسية الشيعية والسنية.

وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أردلان نور الدين، أن الوفد الكردي يحمل ورقة تفاوضية تتضمن مطالب القوى الكردستانية، ابرزها حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، رواتب الموظفين والبيشمركة، والمادة 140 من الدستور.

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس كتلة الفتح محمد الغبان، اليوم الاربعاء، ان الكابينة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي الى الكتل السياسية غير مكتملة.

وقال الغبان في بيان، إن "الكابينة المقترحة التي قدمها الرئيس المكلف

بغداد اليوم - بغداد

نفى مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، منح قطع اراض داخل المنطقة الخضراء الى كتائب حزب الله.

وقال المكتب في بيان، إن "بعض مواقع التواصل ووسائل الاعلام نشرت خبرا مفبركا عن قيام مدير مكتب رئيس الوزر

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر سياسي، مساء اليوم الاربعاء، بأن المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي بدأ اجتماعاً مع 7 قيادات من المكون الشيعي لمناقشة ملف الكابينة الوزارية المرتقبة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزرا

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