سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن البياتي: عبد المهدي يمنح قدم سنة للضباط ورتبتين لطاقم الطائرة التي نقلت المساعدات الصينية

2020/04/22 | 23:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاربعاء، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منح قدم سنة للضباط ورتبتين لطاقم الطائرة التي نقلت المساعدات الصينية.وقال البياتي في بيان تلقته وكالة صدى , ان “القائد العام للقوات المسلحة منح بسنة قدم للضباط ورتبتين للمراتب طاقم طائرة C/30 الذي تابع ذهابا وايابا نقل التجهيزات

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