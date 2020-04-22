الحداد يبحث مع إتحاد العرب للإبداع والتدريب والتنمية البشرية سبل تعزيز آليات التعاون بين الإتحاد ومجلس النواب في مجال بناء القدرات

2020/04/22 | 23:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد على أهمية تحقيق التنمية المتكاملة للموارد البشرية وتأهيل الكوادر الإدارية والفنية في مؤسسات الدولة والاستفادة من خبرات المنظمات المدنية واستخدام الأساليب الحديثة لتطويرالمهارات، وجاء حديث سيادته خلال إستقباله اليوم الأربعاء في مكتبه الرسمي ببغداد رئيس إتحاد العرب للإبداع والتدريب والتنمية البشرية المستشار الدكتور محمد إبراهيم

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