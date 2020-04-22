2020/04/22 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وزع محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، 128 قطعة ارض سكنية لشريحة من العوائل في قضاء عين التمر 95 كم غربي المحافظة .وقال قائمقام القضاء رائد المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاربعاء، إن “محافظ كربلاء ومدير البلديات وزعوا 128 قطع أرض سكنية للعوائل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع 128 قطعة ارض سكنية لمواطني عين التمر غربي كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع 128 قطعة ارض سكنية لمواطني عين التمر غربي كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).