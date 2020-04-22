2020/04/22 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 13 بإطلاق نار احتفالاً بهزيمة كورونا في دهوك

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