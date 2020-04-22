2020/04/22 | 23:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..صدر امر ديواني من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بتشكيل خلية الادارة محافظة ذي قار مرتبطة برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة .ووفق وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اطلعت عليها ( المستقلة ) ان الخلية الجديدة برئاسة القاضي ناظم حميد الوائلي ، وعضوية محافظ ذي قار وكالة اباذر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل خلية لادارة محافظة ذي قار مرتبطة برئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل خلية لادارة محافظة ذي قار مرتبطة برئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).