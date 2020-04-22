“عبد المهدي” يفك ارتباط فصائل “السيستاني” من الحشد الشعبي

2020/04/22 | 23:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام رئيس الوزراء العراقي المستقيل #عادل_عبد_المهدي، بفك ارتباط /4/ فصائل عسكرية تتبع لمرجعية #النجف الدينية من هيئة #الحشد_الشعبي الأربعاء.في وثيقة نشرها مكتبه الإعلامي، قرر “عبد المهدي” وضع هذه الفصائل الأربعة تحت قيادة القائد العام…

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