في ظل جائحة الكورونا: المؤتمرات العلمية الافتراضية للجامعات العراقية

2020/04/22 | 23:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الربيعي بروفسور الهندسة الخلوية، جامعة دبلن تعد المؤتمرات العلمية واحدة من اهم الاحداث الرئيسية في جدول اعمال العلماء لما لها من غرض مهم في تقديم اعمالهم الجديدة إلى زملائهم بهدف تلقي ردود الفعل في مرحلة مبكرة من أبحاثهم، وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من عملية البحث العلمي والابتكار والتنقيب العلمي.وهي بمثابة […]

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